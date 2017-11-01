12'den vur Kartalım!
Porto, Leipzig ve Monaco’yu yenerek 9 puanla grupta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Fransız ekibini ikinci kez devirerek puanını 12 yapıp ‘Son 16’ya kalmayı garantilemenin peşinde. Vodafone Park’ta 20.00’de başlayacak maçta 41 bin 903 taraftar olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda as takımdan Caner yok, Monaco’da ise Falcao İstanbul’a getirilmedi
BİR PUAN BİLE YETEBİLİR
Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, bugün de galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.
MECBURLAR
Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesinde as takımdan Caner Erkin kadroya dahil edilmedi. Monaco'da ise işler karışık. Grupta sadece 1 puanı bulunan ve şansını devam ettirebilmesi için mutlaka Beşiktaş'ı yenmesi gereken Monaco İstanbul'a çok önemli iki oyuncusundan yoksun geldi. Takımın bir numaralı yıldızı Radamel Falcao'nun yanı sıra önemli isimlerinden Sidibe'de sakat oldukları için İstanbul kafilesinde yer almadı. Bu sezon Monaco'nun en golcü ismi olan Falcao, Fransız temsilcisi ile çıktığı 13 maçta 14 golün altına imza atmıştı. Geçen maçta Fransız temsilcisinde kadroda bulunmayan Ghezzal ve Carillo maç kadrosunda yer aldı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
12'den vur Kartalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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