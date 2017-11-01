12'den vur Kartalım!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizi Beşiktaş, bu akşam tarihinin en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Siyah-beyazlılar G Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan Kara Kartallar, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak. Zorlu 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılacak olan Beşiktaş, böylece Şampiyonlar Ligi'nde 'Son 16'ya kalacak. İtalyan hakem Paolo Tagliavento'nun yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, bugün de galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek. Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesinde as takımdan Caner Erkin kadroya dahil edilmedi. Monaco'da ise işler karışık. Grupta sadece 1 puanı bulunan ve şansını devam ettirebilmesi için mutlaka Beşiktaş'ı yenmesi gereken Monaco İstanbul'a çok önemli iki oyuncusundan yoksun geldi. Takımın bir numaralı yıldızı Radamel Falcao'nun yanı sıra önemli isimlerinden Sidibe'de sakat oldukları için İstanbul kafilesinde yer almadı. Bu sezon Monaco'nun en golcü ismi olan Falcao, Fransız temsilcisi ile çıktığı 13 maçta 14 golün altına imza atmıştı. Geçen maçta Fransız temsilcisinde kadroda bulunmayan Ghezzal ve Carillo maç kadrosunda yer aldı.