Q7 parlıyor
Performansıyla parmak ısırtan Ricardo Quaresma, hırsı ve oynama arzusu ile farkını hissettiriyor, her zaman vitrinin en önünde yer almayı başarıyor...
KUPA ÜZERİNE KUPA KALDIRDI
Sakat olmadığı sürece antrenman kaçırmayan ve 1.5 saat süren her antrenmanın sonunda en az yarım saat daha özel çalışma yapan 34'lük delikanlı genç futbolculara da örnek gösterilen bir isim haline geldi. Hem Şenol Güneş'in hem de Portekiz Milli Takımı hocası Fernando Santos'un hiç bir zaman vazgeçmediği bir isim olan yıldız oyuncu çalışma disiplini gibi oynadığı maç sayısıyla da ön plana çıkıyor. Son 16 ayda 81 maça çıkan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı oyuncular içinde en çok maç oynayan futbolcu oldu. Quaresma bu sürede 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Konfederasyon Kupası 3'lük kupası kaldırdı. Quaresman 16 aylık süreçte çıktığı 81 maçın 37'si Süper Lig'e, 25'i milli maçlara, 14'ü Beşiktaş ile Avrupa maçlarına ve 5'i de Türkiye Kupası ile Süper Kupa'ya ait.
Q7 her hafta kendini aşıyor. Portekizli yıldız, önceki akşam da 1-1 sona eren Başakşehir maçında 17 orta yaptı, 2 kilit pas verdi. 3 kez rakiplerini çalımla geçti ve %81 başarıyla pas yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Talisca ise aynı maçta 4 top kaybı, 7 pas hatası yaparak, %74 başarılı pas ile takımın kötülerinden biri oldu.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
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