Q7 parlıyor

Performansıyla parmak ısırtan Ricardo Quaresma, hırsı ve oynama arzusu ile farkını hissettiriyor, her zaman vitrinin en önünde yer almayı başarıyor...

Beşiktaş'ın saha içindeki önemli yıldızlarından biri olan Ricardo Quaresma, ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini almayı başarıyor. Hayatının belki de en olgun dönemini yaşayan, zaman zaman saha içindeki sinirli hareketleri ve olmadık anlarda gördüğü kartlar ile takımını yalnız bıraksa da; hırsı ve oynama arzusu ile farkını sürekli hissettiren Quaresma, her zaman vitrinin en önünde yer alıyor. Beşiktaş ile ilk macerasını 27 yaşındayken yaşayan, ancak 'feda' döneminde maddi konular öne sürülerek gönderilen Quaresma, aslında o zaman da takımın en büyük itici gücü (iki sezonda 18 gol ve 27 asist) ve taraftarın en büyük sevgilisiydi. Siyah-Beyaz renklere dönmek için ayrıldıktan 2 sezon sonra Fikret Orman'ın tüm şartlarını kabul ederek geri gelen Ricardo, 34 yaşına rağmen adeta tüm takıma performans ve hırs dersi vermeye devam ediyor.



KUPA ÜZERİNE KUPA KALDIRDI

Sakat olmadığı sürece antrenman kaçırmayan ve 1.5 saat süren her antrenmanın sonunda en az yarım saat daha özel çalışma yapan 34'lük delikanlı genç futbolculara da örnek gösterilen bir isim haline geldi. Hem Şenol Güneş'in hem de Portekiz Milli Takımı hocası Fernando Santos'un hiç bir zaman vazgeçmediği bir isim olan yıldız oyuncu çalışma disiplini gibi oynadığı maç sayısıyla da ön plana çıkıyor. Son 16 ayda 81 maça çıkan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı oyuncular içinde en çok maç oynayan futbolcu oldu. Quaresma bu sürede 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Konfederasyon Kupası 3'lük kupası kaldırdı. Quaresman 16 aylık süreçte çıktığı 81 maçın 37'si Süper Lig'e, 25'i milli maçlara, 14'ü Beşiktaş ile Avrupa maçlarına ve 5'i de Türkiye Kupası ile Süper Kupa'ya ait.



Q7 her hafta kendini aşıyor. Portekizli yıldız, önceki akşam da 1-1 sona eren Başakşehir maçında 17 orta yaptı, 2 kilit pas verdi. 3 kez rakiplerini çalımla geçti ve %81 başarıyla pas yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Talisca ise aynı maçta 4 top kaybı, 7 pas hatası yaparak, %74 başarılı pas ile takımın kötülerinden biri oldu.