 Caner Erkin sarı kart cezalısı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Caner Erkin sarı kart cezalısı

    Caner Erkin sarı kart cezalısı
    BEŞİKTAŞ'TA 3 sarı kartı bulunan Caner Erkin, dün gördüğü sarı kartla cezalı oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Sınırdaki diğer isim Tosic ise maçı kartsız bitirdi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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