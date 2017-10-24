 Babel'den ilginç mesaj! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Babel'den ilginç mesaj!

    Babel'den ilginç mesaj!

    Beşiktaş'ta cezalı olduğu için Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Ryan Babel, maçın ilk yarısının sonunda ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynanan maçta cezalı olduğu için yer alamayan Ryan Babel'den ilk yarı sonunda ilginç bir mesaj geldi.

    Karşılaşmayı tribünden takip eden Hollandalı futbolcu, 0-0 biten ilk yarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir 'Hmm...' şeklinde bir paylaşım yaptı.

    Maç başlamadan önce 'İyi şanslar Beşiktaş' yazısını paylaşan Babel'in devre arasında yaptığı diğer paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
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