Babel'den ilginç mesaj!
Beşiktaş'ta cezalı olduğu için Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Ryan Babel, maçın ilk yarısının sonunda ilginç bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynanan maçta cezalı olduğu için yer alamayan Ryan Babel'den ilk yarı sonunda ilginç bir mesaj geldi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Hollandalı futbolcu, 0-0 biten ilk yarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir 'Hmm...' şeklinde bir paylaşım yaptı.
Maç başlamadan önce 'İyi şanslar Beşiktaş' yazısını paylaşan Babel'in devre arasında yaptığı diğer paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:41
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Babel'den ilginç mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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