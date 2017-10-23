Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a...
Erdoğan, Gökhan Töre’nin düğün töreninde sohbet ettiği siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş’e “Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarınızı yakından izliyorum. Hepimizi gururlandırıyorsunuz” dedi
MONACO MAÇINA DAVET ETTİ
Cumhurbaşkan ı Erdoğan, siyah-beyazlı takımın hocasını Avrupa'daki başarılarından dolayı tebrik ederken, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığınız puanları ve başarılarınızı yakından izliyorum. Hepimizi gururlandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın mükemmel bir takım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Güneş'e Şampiyonlar Ligi maçlarını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Başkan Fikret Orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'da oynanacak Monaco maçına davet etti.
4 ÇOCUK iSTEDi
Oyuncu Esra Bilgiç'le Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin önceki gece Sait Halim Paşa yalısında gerçekleşen düğün törenine eşi Emine Hanım'la teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yapmıştı. Erdoğan, çiftten 4 çocuk istemişti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:59
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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