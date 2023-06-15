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Türkiye 63 - 71 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenildi.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 18:14
Türkiye 63 - 71 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP MACARİSTAN

Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Georgios Poursanidis, Gintaras Maciulis

TÜRKİYE: Elif Bayram 4, Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Meltem Yıldızhan 6, Feride Akalan 2, Derin Erdoğan 4, McCowan 12, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun 10

SIRBİSTAN: Anderson 17, Cadjo 5, Djordjevic, Jankovic 10, Raca 8, Jovanovic 3, Krajisnik 6, Nogic 12, Stankovic 8, Topuzovic 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

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