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Potanın Perileri'nden 4'te 4: 80-74

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadelesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Slovenya karşı karşıya geldi. Potanın Perileri sahadan 80-74 yendi ve bu galibiyet ile grubunda 4'te 4 yaptı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 22:47
Potanın Perileri'nden 4'te 4: 80-74

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'yı 80-74'lük skorla mağlup etti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubunda 4'te 4 yaptı.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire McCowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 43-37 önde tamamladı.
A Milli Takım'da McCowan 26, Tilbe 14, Alperi 16, Olcay Çakır 7, Bahar 6 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Slovenya'da ise Friskovec 27 sayıyla oynadı.

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Gintaras Maciulis, Esperanza Mendoza Holgado, Gatis Salins
TÜRKİYE: Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Melis Gulcan, Meltem Yıldızhan 3, Tearia McCowan 26, Bahar Çağlar Okten 6, Alperi Onar 16, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek 14, Gökşen Fitik 1, Merve Aydın
SLOVENYA: Eva Lisec 13, Teja Oblak 7, Tina Cvijanovic, Aleksandra Kroselj 7, Marusa Senicar 2, Tina Jakovina 11, Eva Rupnik, Zala Friskovec 27, Mojca Jelenc, Ajsa Sivka 7, Lea Debelijak, Gala Kramzar
1'İNCİ PERİYOT: 26-18
İLK YARI: 43-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57
5 FAUL: Lisec, Jelenc

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