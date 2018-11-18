Periler 5. vites – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    5. vites

    <a href="/index/periler?id=351c0470-0785-4a62-8bd6-2a96554229b3" class="" rel="tag">Periler</a> 5. vites

    Polonya’yı deplasmanda farklı yenen A , 5’te 5 yaparak zirvedeki yerini korudu. , 19 sayıyla skora katkıda bulundu

    POTANIN Perileri, yoluna tam gaz devam ediyor. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Polonya'yı deplasmanda 68-49 yenen A , 5'te 5 yaptı. Çekişmeli geçen ilk çeyreği 14-13 alan soyunma odasına da 29-22 galip girdi. 55-32 önde girdiği final periyodunu 17-13 kaybetmesine rağmen parkeden 68-49 galip ayrılan , namağlup olarak zirvedeki yerini korudu. 21 Kasım'daki son maçta Belarus'u ağırlayacağız.
    1. 18.11.2018
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