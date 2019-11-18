Alkışlar Periler'e
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin ikinci haftasında karşılaştığı Litvanya'yı 74-51 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı Litvanya'yı 74-51 yendi. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Periler, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. Devreye 38-31 galip giren ayyıldızlılarımız, son iki çeyrekte iyi savunma yapan Türkiye, parkeden 74-51 zaferle ayrıldı. Periler, ilk galibiyetini elde etti.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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