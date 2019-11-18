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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Alkışlar Periler'e

Alkışlar Periler'e

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin ikinci haftasında karşılaştığı Litvanya'yı 74-51 mağlup ederek elde etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı Litvanya'yı 74-51 yendi. 'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Periler, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. Devreye 38-31 galip giren ayyıldızlılarımız, son iki çeyrekte iyi savunma yapan , parkeden 74-51 zaferle ayrıldı. Periler, elde etti.

  1. 18.11.2019
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