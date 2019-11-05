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06 Kasım 2019, Çarşamba
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- maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye - Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A 'ın 'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Federasyonundan yapılan açıklamada, 'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.

Türkiye- karşılaşması 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

  1. 06.11.2019
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