Kayseri “Potanın Perileri’ne” ev sahipliği yapacak
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Kayseri “Potanın Perileri’ne” ev sahipliği yapacak

    Kayseri “Potanın Perileri’ne” ev sahipliği yapacak

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın  ile oynayacağı 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçına ev sahipliği yapacak olan Kayseri’de hazırlıklar başladı.

    Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından hafta içi gerçekleştirilen toplantısında alınan karar gereği Türkiye ile , 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını 'da Kayseri'de oynayacak.
    7 bin 200 kişi kapasiteli Kongre ve 'nda oynanacak olan müsabaka için çalışmalar başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ve tesis görevlileri salondaki ilk incelemeyi gerçekleştirdi.


    SAĞLAM: "İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"
    İncelemeler sırasında tesislerde hazır bulunan Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, uzun zamandır böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.


    Sağlam, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçının 21 Kasım 2018 tarihinde Kayseri'de yapılması uygun görüldü. Bunun için federasyon yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Tüm Kayseri'yi maçımıza bekliyoruz. Bu spor salonunda daha önce Eleme müsabakaları, Türkiye Kupası, ve All-Star gibi organizasyonlar yapıldı. Bu tür organizasyonların ilimizde sürekli yapılması için seyirci desteğimize çok ihtiyacımız var. Halkımızdan 21 Kasım'da salona gelerek, tribünleri doldurup milli takımımızı destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Çok güzel bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    1. 5.10.2018 11:46
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