Ergin Ataman: Gençlere basketbolu yeniden sevdirdik

Türkiye Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamlayan A Milli Basketbol Takımımız'ın yurda dönüşünün ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Türk basketbolunu yeniden Avrupa'nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum."

"Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim."

"Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız."