CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Estonya 65-84 Türkiye | MAÇ SONUCU - ÖZET

Estonya 65-84 Türkiye | MAÇ SONUCU - ÖZET

FIBA EuroBasket 2025 (Avrupa Basketbol Şampiyonası) A Grubu 4. maçıda A Milli Erkek Basketbol Takımımız Estonya'ı 84-64'lük skorla mağlup etti. Grupta 4'te 4 yapan Ay-Yıldızlıar ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Estonya 65-84 Türkiye | MAÇ SONUCU - ÖZET

FIBA EuroBasket 2025 (Avrupa Basketbol Şampiyonası) A Grubu 4. maçıda A Milli Erkek Basketbol Takımımız Estonya'ı 85-65'li skorla mağlup etti. Grupta 4'te 4 yapan Ay-Yıldızlıar ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

12 Dev Adam gruptaki son maçında grup liderliği için 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak.

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 21 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Ercan Osmani 14 sayı, Adem Bona 12 sayı, Cedi Osman 11 sayı kaydetti.

Estonya'da ise Kristian Kullamae 16 sayıya mücadele etti.

Türkiye-Slovenya | CANLI
Estonya-Türkiye | CANLI İZLE
DİĞER
Fenerbahçe, Ederson’da geri sayıma geçti! İşte Manchester City’ye ödenecek bonservis ücreti
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 16:04
Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı 15:53
Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! 15:53
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! 15:45
Beşiktaş'tan Djiku bombası! Beşiktaş'tan Djiku bombası! 15:43
ABD Kanada'ya set vermedi! ABD Kanada'ya set vermedi! 14:54
Daha Eski
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! 14:48
G.Saray'dan Restes'e teklif G.Saray'dan Restes'e teklif 14:33
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! 14:29
Oosterwolde için transfer baskısı! Oosterwolde için transfer baskısı! 14:08
Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! 13:54
Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! 13:47