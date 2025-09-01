Estonya 65-84 Türkiye | MAÇ SONUCU - ÖZET

FIBA EuroBasket 2025 (Avrupa Basketbol Şampiyonası) A Grubu 4. maçıda A Milli Erkek Basketbol Takımımız Estonya'ı 85-65'li skorla mağlup etti. Grupta 4'te 4 yapan Ay-Yıldızlıar ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.
12 Dev Adam gruptaki son maçında grup liderliği için 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak.
12 Dev Adam'da Alperen Şengün 21 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Ercan Osmani 14 sayı, Adem Bona 12 sayı, Cedi Osman 11 sayı kaydetti.
Estonya'da ise Kristian Kullamae 16 sayıya mücadele etti.