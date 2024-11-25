Potada zafer günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda bugün Macaristan'a konuk olacak. TSİ 20.00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Milliler ilk maçta sahamızda rakibini 92-66 yenmişti. Ayyıldızlı ekibimiz, Macaristan'ı mağlup etmesi durumunda tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

İLK KEZ 1949 YILINDA

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katıldı. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklığında düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

SON 14 KUPAYA KATILIM SAĞLADIK

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 1993 senesinden bu yana fire vermeyerek düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı ve tarihi bir başarı gösterdi. Ay-yıldızlı takımımız, bu akşam deplasmanda Macaristan'ı mağlup ederse arka arkaya 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer almış olacak.

EN İYİ DERECE İKİNCİLİK

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milliler, tarihinin en iyi derecesini elde etti.