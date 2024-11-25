  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basket Erkek Milli Potada zafer günü

Potada zafer günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün deplasmanda Macaristan’ı yenmesi halinde Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde edecek

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Potada zafer günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda bugün Macaristan'a konuk olacak. TSİ 20.00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Milliler ilk maçta sahamızda rakibini 92-66 yenmişti. Ayyıldızlı ekibimiz, Macaristan'ı mağlup etmesi durumunda tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

İLK KEZ 1949 YILINDA

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katıldı. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam rakibini yenmesi durumunda 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklığında düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

SON 14 KUPAYA KATILIM SAĞLADIK

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 1993 senesinden bu yana fire vermeyerek düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı ve tarihi bir başarı gösterdi. Ay-yıldızlı takımımız, bu akşam deplasmanda Macaristan'ı mağlup ederse arka arkaya 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer almış olacak.

EN İYİ DERECE İKİNCİLİK

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milliler, tarihinin en iyi derecesini elde etti.

REKLAM - Halkbank
Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... 00:12
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:07
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:06
Kartal evinde ağır yara aldı! Kartal evinde ağır yara aldı! 23:54
Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum 23:54
Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu 23:54
Daha Eski
Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! 23:53
Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... 23:53
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! 23:53
Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! 23:53
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! 23:53
Samsun'da kazanan yok! Samsun'da kazanan yok! 23:53