Haberler Basket Erkek Milli FIBA dünya sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Erkek Basketbol Takımızın sıralaması...

FIBA dünya sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Erkek Basketbol Takımızın sıralaması...

FIBA erkekler dünya sıralamasını açıkladı. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımızın sıralaması...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 14:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIBA dünya sıralamasını açıkladı! İşte A Milli Erkek Basketbol Takımızın sıralaması...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA, kıtasal kupa elemelerinin (Asya Kupası, AfroBasket, Amerika Kupası ve EuroBasket) şubat ayındaki ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en fazla yükselişi Sırbistan ve Letonya yaparken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24. sıradaki yerini korudu.

Listede ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya yer aldı.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD: 784,8 puan

2 - İspanya: 773,9 puan

3 - Almanya: 759 puan

4 - Sırbistan: 757,9 puan

5 - Avustralya: 756,3 puan

6 - Letonya: 750,6 puan

7 - Kanada: 746,2 puan

8 - Arjantin: 743,2 puan

9 - Fransa: 737,1 puan

10 - Litvanya: 713,1 puan

11 - Slovenya: 703,6 puan

12 - Brezilya: 660,4 puan

13 - İtalya: 655,7 puan

14 - Yunanistan: 641,6 puan

15 - Polonya: 611,7 puan

16 - Porto Riko: 608,4 puan

17 - Karadağ: 607,7 puan

18 - Çekya: 560,5

19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan

20 - Finlandiya: 537,4 puan

DİĞER
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e 40 uçurdu! “Yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok”
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar
Bodrum FK - Eyüpspor maçında saha karıştı! Arda Turan...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam'ın yeri değişmedi!
Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic sözleri!
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER MART 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2024 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Juventus maçı ne zaman? Napoli - Juventus maçı ne zaman? 15:18
Beşiktaş Emlajet deplasmanda kayıp! Beşiktaş Emlajet deplasmanda kayıp! 15:17
Atalanta - Bologna maçı ne zaman? Atalanta - Bologna maçı ne zaman? 15:16
Frosinone - Lecce maçı ne zaman? Frosinone - Lecce maçı ne zaman? 15:13
Empoli - Cagliari maçı ne zaman? Empoli - Cagliari maçı ne zaman? 15:12
Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman? 15:09
Daha Eski
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? 14:55
Mallorca - Girona maçı ne zaman? Mallorca - Girona maçı ne zaman? 14:51
Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman? Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman? 14:48
Villarreal - Granada maçı ne zaman? Villarreal - Granada maçı ne zaman? 14:46
FIBA dünya sıralamasını açıkladı! 12 Dev Adam... FIBA dünya sıralamasını açıkladı! 12 Dev Adam... 14:44
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? 14:37