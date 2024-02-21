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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya konuk olacak!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:11
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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya konuk olacak!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın İtalya'ya konuk olacak.

Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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