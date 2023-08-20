Türkiye 71 - 84 Hırvatistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan ise elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Hırvatistan, dış atışlardan Filipovic, pota altından ise Saric ve Zubac ile skor üretti. Hırvatistan, 3 sayılık atışlarda 8'de 0'la oynayan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Hırvatistan, Saric'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanmaya çalışan milli takıma Hezonja'nın peş peşe kaydettiği dış atışlarıyla yanıt veren ve farkı açan Hırvatistan, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Furkan Korkmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan Türkiye, 25. dakikada farkı tek hanelere çekti: 46-53. Ay-yıldızlılar, kalan bölümde iyi oyununu sürdürmesine rağmen Saric'i durdurmayı başaramadı ve son çeyreğe Hırvatistan'ın 66-55 üstünlüğüyle gidildi.

Maçın son çeyreğinde de farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, sahadan 84-71 galip ayrılarak FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım, elemelere katılım şansını kaybetti.

OLİMPİYAT ELEMELERİ STATÜSÜ

Basketbolda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 12 takım mücadele edecek.

Oyunlara ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Dünya Kupası'ndan 7 takım doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu ülkelerin yanı sıra gelecek yıl düzenlenecek elemelerden 4 ekip daha 2024 Paris bileti alacak.

PERİYOT SONUÇLARI:

1.Çeyrek: Türkiye 14-24 Hırvatistan

2.Çeyrek: Türkiye 29 - 48 Hırvatistan

3. Çeyrek: Türkiye 55 - 66 Hırvatistan

4. Çeyrek: Türkiye 71 - 84 Hırvatistan