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Haydi devler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ikinci maçında bugün Bulgaristan'la kozlarını paylaşacak. . Karşılaşma NTV’den yayınlanacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Haydi devler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ikinci maçında bugün Bulgaristan'la kozlarını paylaşacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'daki karşılaşma, 17.15'te başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. 12 Dev Adam, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 devirerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu. Grubumuzdaki diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak. 12 Dev Adam'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek. Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.

ÜZERİMDE BASKI VAR
12 Dev Adam'da son anlarda gelen Karadağ galibiyetinin ardından uzun oyunculara sitem eden başantrenör Ergin Ataman'a Alperen Şengün'den cevap geldi. 20 yaşındaki pivot, "Açık konuşmak gerekirse üzerimde biraz baskı hissediyorum. Bunun sebebi genç olmam. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdim ve insanlar benden iyi performans bekliyor" dedi.


UKRAYNA FARK ATTI
EuroBasket C Grubu'nda Ukrayna, Büyük Britanya'yı 90-61 mağlup etti. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna, Estonya ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. D Grubu'ndaki maçta ise İsrail, Finlandiya'yı uzatmada 89-87 mağlup etti.

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