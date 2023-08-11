Sertaç Şanlı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesi konuştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılar son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Fenerbahçe forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarın oynayacakları İzlanda karşılaşmasında galibiyet elde ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Sertaç Şanlı, "Zor bir turnuva olacak bunun farkındayız. Herkes bunun bilincinde tüm oyuncular. Ne için toplandığımızı, ne için hazırlandığımızı biliyoruz. Hedefimiz belli. İyi hazırlandık. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir oyun oynadık ama bu gayet normal. Çünkü uzun ara verenler var, yeni başlayanlar var. Ekip oluşturmaya çalıştık ama herkes niçin burada olduğumuzun farkında. İnşallah yarın İzlanda karşısında iyi bir oyunla ve iyi bir galibiyetle başlarız turnuvaya ve sonunu getiririz" açıklamasını yaptı.

"TAKIMDA HERKES BİRBİRİYLE İYİ ANLAŞIYOR"

Takım olarak iyi bir uyum yakaladıklarına değinen Şanlı, "Takımda sadece uzun oyuncular değil herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu bizim için bir artı. Devşirme oyuncu konuşmaktan ziyade kim burada konuşmak isterim. Biz burada 1 aydır emek veriyoruz. Konunun o tarafa kaymasından ziyade burada mücadele verenler hakkında konuşulmasını tercih ederim. Uyum hakkında da, tabii ki herkes basketbolu biliyor ve neyi nerede yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunu hazırlık maçlarında gösterdik. Yarın da daha iyisini göstermek istiyoruz" diye konuştu.