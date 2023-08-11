Haberler Basket Erkek Milli Sertaç Şanlı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesi konuştu

Sertaç Şanlı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesi konuştu

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 21:12
Sertaç Şanlı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesi konuştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılar son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Fenerbahçe forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarın oynayacakları İzlanda karşılaşmasında galibiyet elde ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Sertaç Şanlı, "Zor bir turnuva olacak bunun farkındayız. Herkes bunun bilincinde tüm oyuncular. Ne için toplandığımızı, ne için hazırlandığımızı biliyoruz. Hedefimiz belli. İyi hazırlandık. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir oyun oynadık ama bu gayet normal. Çünkü uzun ara verenler var, yeni başlayanlar var. Ekip oluşturmaya çalıştık ama herkes niçin burada olduğumuzun farkında. İnşallah yarın İzlanda karşısında iyi bir oyunla ve iyi bir galibiyetle başlarız turnuvaya ve sonunu getiririz" açıklamasını yaptı.

"TAKIMDA HERKES BİRBİRİYLE İYİ ANLAŞIYOR"

Takım olarak iyi bir uyum yakaladıklarına değinen Şanlı, "Takımda sadece uzun oyuncular değil herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu bizim için bir artı. Devşirme oyuncu konuşmaktan ziyade kim burada konuşmak isterim. Biz burada 1 aydır emek veriyoruz. Konunun o tarafa kaymasından ziyade burada mücadele verenler hakkında konuşulmasını tercih ederim. Uyum hakkında da, tabii ki herkes basketbolu biliyor ve neyi nerede yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunu hazırlık maçlarında gösterdik. Yarın da daha iyisini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komşu olalım" çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'de! Açıklama yapacaklar
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır!
12 Dev Adam Polonya'yı devirdi!
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! 21:12
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:55
G.Saray kafilesi Kayseri'de G.Saray kafilesi Kayseri'de 20:31
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 20:24
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 19:36
Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı 19:11
Daha Eski
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 19:08
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 18:51
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! 18:29
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! 18:11
Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! 18:07
Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:53