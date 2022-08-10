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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 16'ya düşürüldü.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 16'ya düşürüldü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-9 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirilen kamp çalışması sonrası hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlılarda Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna ve Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkartıldı.

Milliler, 16 oyuncuyla çalışmalarına devam edecek.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.



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