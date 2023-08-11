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12 Dev Adam İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 19:08
12 Dev Adam İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu mücadele öncesi son antrenmanını yaptı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan çalışmanın 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını yarın saat 20.00'de İzlanda ile oynayacak. 12 Dev Adam, gruptaki ikinci maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile, son maçında ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

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