Haberler Basket Erkek Milli Letonya - Türkiye maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

Letonya - Türkiye maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Letonya ile karşı karşıya geliyor. 19:30'da başlayan mücadeleyi haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:53
Letonya - Türkiye maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile karşılaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.

LETONYA - TÜRKİYE: 31-20 (1. Periyot sonucu)

LETONYA - TÜRKİYE: 36-20 (2.Periyot oynanıyor)

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Letonya - Türkiye maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Karşılaşma NTV'de canlı yayınlanıyor.

12 DEV ADAMIN MAÇ PROGRAMI

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

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