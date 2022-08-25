Letonya - Türkiye maçı Canlı izle | 12 Dev Adam maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile karşılaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.
LETONYA - TÜRKİYE: 31-20 (1. Periyot sonucu)
LETONYA - TÜRKİYE: 36-20 (2.Periyot oynanıyor)
LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Letonya - Türkiye maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Karşılaşma NTV'de canlı yayınlanıyor.
12 DEV ADAMIN MAÇ PROGRAMI
28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye