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A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 grup maçlarını ’da oynayacak

’nda ev sahiplerinden , ortak federasyon olarak Türkiye’yi seçti. A Erkek Milli Takımımızın grup karşılaşmalarına Gürcistan’ın kenti ev sahipliği yapacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 grup maçlarını Gürcistan’da oynayacak

, , ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 'nda ev sahiplerinden Gürcistan, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçti. A Erkek Milli Takımımızın grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın kenti ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında Almanya, Litvanya'yı ortak federasyon olarak seçerken Çekya, Polonya'yı, İtalya da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirledi.

2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi 29 Nisan 2021 tarihinde TSİ 14.00'te yapılacak. Kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde 'de gerçekleştirilecek.

FIBA'nın dijital kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek.

FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye, Polonya, ve Slovenya 3. torbada yer alıyor.
EuroBasket 2022'de belirlenen torbalar şu şekildedir:

1. Torba
İspanya
Sırbistan
Yunanistan
Fransa

2. Torba
Litvanya
Rusya
İtalya
Çekya

3. Torba
Polonya
Hırvatistan
Türkiye
Slovenya

4. Torba
Almanya
Ukrayna

Gürcistan

5. Torba

Macaristan
İsrail
Büyük Britanya

6. Torba


Estonya
Bulgaristan

Türkiye, 'nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

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