Haberler Basket Erkek Milli Son dakika spor haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç takvimi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç takvimi belli oldu!

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında ’nde mücadele edecek 'mızın maç saatleri belirlendi. Buna göre 30 Haziran Çarşamba günkü maçı ve 1 Temmuz Perşembe günkü mücadelesi 'da oynanacak ve TSİ saatine göre sabaha karşı 5.35'te olacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:55
Son dakika spor haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç takvimi belli oldu!

'ndeki maçlarını 'nın şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; ve ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ve bulunuyor.

Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

salgını nedeniyle ertelenen , 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

A Erkek Milli Takımımızın maç programı şu şekilde:

30 Haziran Çarşamba
05.35 - Uruguay

1 Temmuz Perşembe
05.35 TÜRKİYE - Çekya

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