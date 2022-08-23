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Ergin Ataman'dan Letonya ve Sırbistan maçı öncesi önemli açıklamalar!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde konuştu. Basın toplantısında Ataman, "Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor. Bizim için önemli olan şu, Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedefliyoruz. Avrupa otoriteleri, güç sırasında bizi 6. sırada gösteriyor. Bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Biz daha da yukarı çıkmak istiyoruz ve son topa kadar savaşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında salonumuzu doldurmayı başardık, inşallah Türkiye’ye mutluluklar yaşatırız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:31
Ergin Ataman'dan Letonya ve Sırbistan maçı öncesi önemli açıklamalar!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde konuştu. Her maçın büyük önem taşıdığı bir döneme girdiklerini söyleyen Ataman, pazar günü oynanacak olan Sırbistan karşılaşması için de "Larkin-Micic mücdelesi herkesin merak ettiği bir konu" ifadelerini kullandı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Milli Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. 1 Ağustos'tan itibaren çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çekerek sözlerine başlayan Ataman, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve 6 hazırlık maçı yaptık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Yarından itibaren de resmi maçlara odaklanacağız. Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. grup maçları başlıyor. Perşembe akşamı, yeni grupta lider olan Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya'da 3 NBA oyuncusu oynuyor. Bunun dışında da çok önemli ve tecrübeli oyunculara sahipler. Çok zor bir deplasman maçı olacak. Bunun ardından Pazar akşamı da burada Sırbistan ile karşılaşacağız. Salı günü de Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'a hareket edeceğiz. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz de var. Savunma konusunda istediğimiz yerde değiliz. Skorer oyuncularımızı maç içinde daha çok devreye sokup yüksek sayılar atabiliyoruz. Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde resmi maç bölümüne başlıyoruz. Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor. Bizim için önemli olan şu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa otoriteleri, güç sırasında bizi 6. sırada gösteriyor. Bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Biz daha da yukarı çıkmak istiyoruz ve son topa kadar savaşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında salonumuzu doldurmayı başardık, inşallah Türkiye'ye mutluluklar yaşatırız" diye konuştu.

"Larkin-Micic mücadelesi, herkesin merak ettiği bir konu"
Pazar günü oynanacak olan Sırbistan karşılaşması için taraftarlara da mesaj veren Ergin Ataman, "Bildiğim kadarıyla Sırbistan maçı için biletler tükenmek üzere, belki de bitmiştir. Taraftarın desteği çok önemli, maçın içindeki rolü çok önemli. Nasıl ki biz takım olarak her pozisyonu ayrı değerlendirip her pozisyonu kazanmaya çalışıyorsak, bunu taraftarla yapmalıyız. Görüntü güzel oluyor ve bu görüntünün ciddi bir desteğe ve hakemler üzerinde baskıya dönüşmesi lazım. Sırbistan tam kadro olarak geliyor. NBA'de MVP olmuş olan Jokic kadroda. Micic, Kalinic, Nedovic kadroda. Gerçekten çok kuvvetli bir takım ama biz de iyi bir takımız ve saha avantajını kullanmak istiyoruz. Yeni oluşan grupta biz 2 galibiyetle bu gruba çıktık, Sırbistan ise 1 galibiyetle çıktı. Sezon içinde oynanan grup maçlarında bu oyuncuların hiçbirisi oynamadı ve maçları kaybettiler, ama bu dönemde tam kadro geliyorlar. Benim için de enteresan bir maç olacak. Larkin ve Micic'in karşı karşıya geleceği bir mücadele olacak. Bu güç mücadelesinden Larkin mi yoksa Micic mi galip çıkacak, bu da herkesin merak ettiği bir konu" diyerek sözlerini tamamladı.

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