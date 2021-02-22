Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. mücadelesinde BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:16
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele 'den canlı yayınlanacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

Bu arada , ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

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