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Bu maçların telafisi yok

’ın koçu , ve karşılaşmalarına odaklandı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Bu maçların telafisi yok
, 'nda oynayacağı (20 Şubat) ve (22 Şubat) maçlarına odaklandı. Gruptaki ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen millilerin koçu , telafisi olmayan iki maça çıkacaklarını söyledi. Ene, "Oyuncularımız geçen kamp dönemine göre hem daha sağlıklılar hem de daha hazır şekilde takıma katıldılar. Bizim için çok önemli maçlar olacak. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Telafisi olmayan iki maça çıkacağız. Bu nedenle hem fizik hem mental olarak hazır durumda olmalıyız. Çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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