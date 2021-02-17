Bu maçların telafisi yok

A MilliErkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı İsveç (20 Şubat) ve Hırvatistan (22 Şubat) maçlarına odaklandı. Gruptaki ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen millilerin koçu Orhun Ene, telafisi olmayan iki maça çıkacaklarını söyledi. Ene, "Oyuncularımız geçen kamp dönemine göre hem daha sağlıklılar hem de daha hazır şekilde takıma katıldılar. Bizim için çok önemli maçlar olacak. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Telafisi olmayan iki maça çıkacağız. Bu nedenle hem fizik hem mental olarak hazır durumda olmalıyız. Çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.