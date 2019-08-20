Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basket Erkek Milli Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret

'ndan millilere ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı , ’de düzenlenecek olan ’nda mücadele edecek A Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti. , basketbol takımına güvendiğini söylerken, Federasyon Başkanı , bu tip ziyaretlerin olumlu etki oluşturduğunu ifade etti.

A Milli Takımı, 'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 'nın hazırlıklarını 'da tamamladı. Bu akşam Çin'e gidecek olan ay-yıldızlıların, İstanbul'daki son antrenmanını Gençlik ve . ziyaret etti. Antrenman sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen , basketbolcularla ve teknik ekiple tek tek sohbet ederek başarılar diledi.

KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ
Yapılan ziyaret sırasında Başkanı 'yla birlikte kameraların karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbol takımını Çin'e uğurlamak için kampı ziyaret ettiklerini belirterek, "Federasyon başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz, takımın atmosferinden haberimiz var. İyi bir atmosfer gözlemledik. Ekip ve bireysel anlamda arkadaşlarımızı çok kararlı ve inançlı gördüm. Bu anlamda mutluyum. Genç bir kadromuz var. Altyapıdan gelen iyi bir ekibimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Onların o mücadeledeki kararlılığı, mücadele azmi, bu şampiyonada bizi mutlu edecektir diye inanıyoruz. İlk 2'ye kalan takımlar, Olimpiyatlar'da yer alma hakkı kazanacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz onlarla. İnşallah fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız ve gönlümüzün onlarla olduğu gibi onlarla beraber olacağız. İnşallah onları uğurladığımız gibi, başarılarla ve sevinçle karşılayacağız" dedi.

TÜRKOĞLU: "BU TİP ZİYARETLER, OLUMLU ANLAMDA ETKİ EDER"
Ziyaretinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bakanımıza, değerli büyüğüme, dostuma, yoğun zamanında bize zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak bizim adımıza en anlamlı organizasyonlardan birisi. Ülke olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda her zaman yer almamız gerektiğine inanan birisiyim. Sporculuk hayatımızda da böyleydi, yöneticilik hayatımızda da bu böyle. Sporculuk dönemimizde her zaman devlet büyüklerimizin, başta bire bir desteğini hisseden, şu anda da yönetici olarak bu desteği hisseden birisiyim. Bakanımızın federasyonumuza ve sporcularımıza gösterdiği destek, bizi ve onları çok mutlu edecektir. Spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak, devletin desteğini hissetmek her zaman sporcuları olumlu anlamda etkilemiştir. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Bakanımızın da söylediği hedefimiz ilk olarak gruptan çıkmak. İlk 2'ye girdiğimiz takdirde, 2020 Olimpiyatları'nda eleme oynama durumumuz var. Gerek biz, gerekse ekip her şeyin bilincinde. Bu anlamda böyle ziyaretlerin olması hepsini mutlu edecektir. Bu anlamda sporcularımızı ziyaret ettiği için bakanımıza, sporcularımıza destek verdiği için tekrar teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 20.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN