Karadağ-Türkiye maçının yeri değişti
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile 2 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç, Niksic'ten Podgorica'ya alındı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Niksic şehrindeki Niksic Spor Salonu'ndaki teknik sorunlar nedeniyle karşılaşmanın başkent Podgorica'ya alındığı belirtildi.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.
- 26.11.2018 14:27
- Güncelleme: 26.11.2018 14:35
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
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