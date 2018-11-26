Karadağ-Türkiye maçının yeri değişti
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Karadağ- maçının yeri değişti

    Karadağ-Türkiye maçının yeri değişti

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile 2 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç, Niksic'ten 'ya alındı.

    Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Niksic şehrindeki Niksic 'ndaki teknik sorunlar nedeniyle karşılaşmanın başkent 'ya alındığı belirtildi.

    Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.

    1. 26.11.2018 14:27
    2. Güncelleme: 26.11.2018 14:35
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