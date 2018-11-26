A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Mahmutoğlu'nun yerine Buğrahan Tuncer ve Yiğit Arslan kadroya dahil edildi.
29 Kasım'da Ankara'da İspanya ve 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Melih Mahmutoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile TOFAŞlı Yiğit Arslan kadroya davet edildi.
- 26.11.2018 19:07
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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