A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    A 'da kadrodan çıkartıldı

    A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı

    A 'nın ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Mahmutoğlu'nun yerine ve kadroya dahil edildi.

    29 Kasım'da 'da ve 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A 'nda Fenerbahçeli basketbolcu , sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Melih Mahmutoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından oyuncusu ile TOFAŞlı kadroya davet edildi.

    1. 26.11.2018 19:07
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