Cedi Osman: "Taraftarımızın önünde daha iyi oynuyoruz"

NBA'de geçirdiği sezondan, Dünya Kupası'na kadar birçok konuda açıklama yapan Cedi Osman, Türk taraftarların kendilerini her yerde desteklediklerini ve bu destekle çok daha iyi bir takım olduklarını söyledi.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmak için düzenlenen elemelerde 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da İsveç'le karşılaşacak olan Milli Takım'da Cedi Osman, seyirci avantajına sahip olduklarını belirterek, "Her zaman şunu söylüyorum ki, biz taraftarımızın önünde daha iyi basketbol oynuyoruz. Türk taraftarlar bize her zaman büyük destek veriyorlar. Nerede oynadığımız fark etmiyor. Bizi her yerde destekliyorlar. Ancak, taraftarlarımızın önünde oynadığımız zamanlarda, evimizde oynadığımızda, çok daha farklı, çok daha iyi bir takım oluyoruz. Onlarla bütün olduğumuzda oynadığımız basketbol tamamen farklı oluyor. Bu yüzden evimizde oynadığımız maçlarda çok heyecanlı oluyorum. Önümüzdeki iki maç da böyle olacak, o maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Önceki maçlarda aldığımız İsveç mağlubiyeti bizim için beklenmedik bir şeydi. Ancak, takımlar bazen kötü günlerinde olabilir ve o da öyle bir gündü. Ankara'da oynayacağımız iki maçta avantajın bizde olduğunu düşünüyorum. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sene İstanbul'da düzenlenen FIBA EuroBasket 2017 için de, "EuroBasket 2017 benim için çok önemliydi. NBA kariyerime başlamadan önce burada iyi oynamam gerektiğini biliyordum. Takımın başarısına konsantre olmuştum çünkü çok genç bir takımdık. Turnuvada oynamaktan çok zevk aldım. Ali Muhammed ile birlikte oynamaya çok alışmıştık, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılınca zorlandık. Ancak takım olarak atmosferimiz aslında çok iyiydi, uzun zamandır birlikte oynadığımız bir ekiple oynuyorduk çünkü. Ben o şampiyonada yer almaktan çok keyif aldım. NBA'e gitmeden önce önemli bir tecrübe oldu benim için" şeklinde konuştu.

NBA'de Cleveland Cavaliers'de geçirdiği ilk sezonu hakkında da konuşan Cedi, "Hem Doğu Konferansı şampiyonu olan, hem play-offlara katılan bir takımda yer almak, her ne kadar çok süre alamasam da, benim için çok büyük bir tecrübeydi. Eğer playoff'lara kalamayan bir takımda olsaydım çok daha farklı tecrübeler kazanabilirdim. Ancak benim için bu tecrübe de NBA'deki ilk sezonum için beklenmedik ve güzel bir tecrübe oldu. Bu kadar yıldız isme sahip, bu kadar büyük bir takımda ilk senemde bu kadar süre alabileceğimi tahmin etmiyordum. Bu senenin beni çok geliştirdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Başarılı Türk oyuncu, LeBron James hakkında ise, "İnanılmaz bir karakter, herkese karşı çok saygılı bir insan ve çok çalışkan. Tam anlamıyla bir profesyonel ve vücuduna çok iyi bakıyor. 33 yaşında ama 20 yaşındaki bir sporcunun vücuduna sahip gibi duruyor. Antrenmanlara her zaman erken geliyor, geç çıkıyor. Kondisyon antrenmanları ve tedavilerine de çok önem veriyor. Onun çalışma ve antrenman yapma tutkusuna hayranım diyebilirim" ifadelerini kullandı.