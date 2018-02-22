Milli Basketbol Takımı, İsveç deplasmanında – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Milli , deplasmanında

    Milli Basketbol Takımı, İsveç deplasmanında

    A Milli Erkek , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın 'le karşılaşacak.

    Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki 'in ise galibiyeti bulunmuyor.

    B Grubu'nda 3. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G B A Y Puan
    1. Türkiye 2 2 0 152 133 4
    2. Ukrayna 2 1 1 144 143 3
    3. Letonya 2 1 1 155 158 3
    4. İsveç 2 0 2 149 166 2
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:33
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