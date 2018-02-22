Milli Basketbol Takımı, İsveç deplasmanında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın İsveç'le karşılaşacak.
Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.
Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.
B Grubu'nda 3. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|B
|A
|Y
|Puan
|1. Türkiye
|2
|2
|0
|152
|133
|4
|2. Ukrayna
|2
|1
|1
|144
|143
|3
|3. Letonya
|2
|1
|1
|155
|158
|3
|4. İsveç
|2
|0
|2
|149
|166
|2
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:33
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
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