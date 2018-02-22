Devler tek yürek

2019 Dünya Kupası yolunda İsveç ve Letonya ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Basketbol Takımımız, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Başantrenör Ufuk Sarıca, eleme müsabakalarını kayıpsız geçmek istediklerini belirtip, "Genç ve yeni bir takımız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bu süreci de en iyi şekilde tamamlayıp, bir üst turda avantajlı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Tüm engelleri aşıp, 2019 Dünya Kupası'nda yer alacağımıza da inanıyorum" dedi.

SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ

TAKIMIN yıldız isimlerinden Melih Mahmutoğlu, her maçın çok önemli olduğunu vurgulayıp, "2'de 2 yaptık ve bunun devamını getirebiliriz. Eleme grubunu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Furkan Aldemir ise şunları söyledi: "Gruptan kesinlikle ilk sırada çıkmamız lazım. Bunun bilincinde ilerliyoruz. İsveç'e karşı savaşacağız ve galibiyet için oynayacağız" diye konuştu.