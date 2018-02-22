Devler tek yürek – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Devler tek yürek

    Devler tek yürek

    ve öğrencileri, ve karşılaşmaları öncesi umut saçtı. Tecrübeli hoca, “Tüm engelleri aşıp, 2019 ’nda yer alacağız” ifadesini kullandı

    2019 yolunda ve ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Basketbol Takımımız, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Başantrenör , eleme müsabakalarını kayıpsız geçmek istediklerini belirtip, "Genç ve yeni bir takımız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bu süreci de en iyi şekilde tamamlayıp, bir üst turda avantajlı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Tüm engelleri aşıp, Kupası'nda yer alacağımıza da inanıyorum" dedi.

    SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ
    TAKIMIN yıldız isimlerinden , her maçın çok önemli olduğunu vurgulayıp, "2'de 2 yaptık ve bunun devamını getirebiliriz. Eleme grubunu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. ise şunları söyledi: "Gruptan kesinlikle ilk sırada çıkmamız lazım. Bunun bilincinde ilerliyoruz. 'e karşı savaşacağız ve galibiyet için oynayacağız" diye konuştu.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:59
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