Devler tek yürek
Ufuk Sarıca ve öğrencileri, İsveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi umut saçtı. Tecrübeli hoca, “Tüm engelleri aşıp, 2019 Dünya Kupası’nda yer alacağız” ifadesini kullandı
2019 Dünya Kupası yolunda İsveç ve Letonya ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Basketbol Takımımız, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Başantrenör Ufuk Sarıca, eleme müsabakalarını kayıpsız geçmek istediklerini belirtip, "Genç ve yeni bir takımız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bu süreci de en iyi şekilde tamamlayıp, bir üst turda avantajlı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Tüm engelleri aşıp, 2019 Dünya Kupası'nda yer alacağımıza da inanıyorum" dedi.
SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ
TAKIMIN yıldız isimlerinden Melih Mahmutoğlu, her maçın çok önemli olduğunu vurgulayıp, "2'de 2 yaptık ve bunun devamını getirebiliriz. Eleme grubunu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Furkan Aldemir ise şunları söyledi: "Gruptan kesinlikle ilk sırada çıkmamız lazım. Bunun bilincinde ilerliyoruz. İsveç'e karşı savaşacağız ve galibiyet için oynayacağız" diye konuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:59
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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