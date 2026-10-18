Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı geride kalırken PAOK, zorlu Kolossos deplasmanından 88-84 galip döndü. Siyah-beyazlılar, çıktığı üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kayıpsız gidişatını sürdürdü. Selanik ekibinde forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 37 sayılık performansı ile maça damga vurdu.
Saha içinden kullandığı 15 şutun 10'unda isabet bulan ve ligdeki kariyer rekorunu kıran Cedi, üç sayı çizgisinin gerisinden gönderdiği 11 şutun 7'sini ağlarla buluşturdu.