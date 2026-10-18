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Anasayfa Basketbol Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı!

Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı!

Yunanistan Basketbol Ligi mücadelesinde PAOK, deplasmanda Kolossos'u 88-84'lük skorla geçerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Cedi Osman, kaydettiği 37 sayı ve bulduğu 7 üçlük isabetiyle rekor kırarak PAOK'un galibiyetinin başmimarı oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 10:06
Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı geride kalırken PAOK, zorlu Kolossos deplasmanından 88-84 galip döndü. Siyah-beyazlılar, çıktığı üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kayıpsız gidişatını sürdürdü. Selanik ekibinde forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 37 sayılık performansı ile maça damga vurdu.

Saha içinden kullandığı 15 şutun 10'unda isabet bulan ve ligdeki kariyer rekorunu kıran Cedi, üç sayı çizgisinin gerisinden gönderdiği 11 şutun 7'sini ağlarla buluşturdu.

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