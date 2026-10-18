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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin, 18 Ekim Pazar günü sahasında Aliağa Petkimspor’u konuk edecek. Saat 15.30’da başlayacak karşılaşmanın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri ve maçın oynanacağı salon merak ediliyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 10:42
Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin ile Aliağa Petkimspor, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ligin 4. haftasında oynanacak mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedeflerken Aliağa Petkimspor da deplasmanda parkeden iyi bir sonuçla ayrılmak için mücadele edecek. Basketbolseverler ise karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgilerine odaklandı. Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı bilgileri haberimizde...

FENERBAHÇE TARFİN - PETKIMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin - Aliağa Petkimspor maçı saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN - PETKIMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Aliağa Petkimspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN - PETKIMSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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