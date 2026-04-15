Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol EuroLeague'den Anadolu Efes'e dev ceza verildi!

EuroLeague'den Anadolu Efes'e dev ceza verildi!

Anadolu Efes, maaş bütçe sınırını aşması sebebiyle EuroLeague tarafından büyük cezaya çarptırıldı. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 21:54
EuroLeague'den Anadolu Efes'e dev ceza verildi!

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi. EuroLeague'den gelen açıklamada Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.

En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.

