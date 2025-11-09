CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Trabzonspor Manisa’da galip! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor Manisa’da galip! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Manisa Basket’i 93-82 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi Manisa ekibi ise 5. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:13 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:25
Trabzonspor Manisa’da galip! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı sürerken Trabzonspor önemli bir deplasman galibiyetine imza attı. Bordo-mavili ekip, Manisa'da oynanan karşılaşmada Manisa Basket'i 93-82 mağlup ederek sezonun 4. galibiyetini elde etti.

Maça etkili başlayan Trabzonspor, hücumda yüksek yüzdeyle oynayarak ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, son bölümde farkı çift hanelerde tutmayı başardı.

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkarırken Manisa Basket ise 5. yenilgisini aldı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

MANİSA BASKET: Smith 13, Yiğit 17, Mintz 23, Altan, Johnson 8, Batu, Buğra, Zemaitis 5, Mobley 16

TRABZONSPOR: Reed 13, Berk 8, Yeboah 14, Taylor 17, Astacio 14, Grant 2, Tinkle 10, İsmail Cem, Hamm Jr. 10, Ege 2, Dorukhan 3

1'İNCİ PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 48-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

5 FAUL: Hamm Jr (36.47) (Trabzonspor)

