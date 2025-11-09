Trabzonspor Manisa’da galip! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı sürerken Trabzonspor önemli bir deplasman galibiyetine imza attı. Bordo-mavili ekip, Manisa'da oynanan karşılaşmada Manisa Basket'i 93-82 mağlup ederek sezonun 4. galibiyetini elde etti.
Maça etkili başlayan Trabzonspor, hücumda yüksek yüzdeyle oynayarak ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, son bölümde farkı çift hanelerde tutmayı başardı.
Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkarırken Manisa Basket ise 5. yenilgisini aldı.
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
MANİSA BASKET: Smith 13, Yiğit 17, Mintz 23, Altan, Johnson 8, Batu, Buğra, Zemaitis 5, Mobley 16
TRABZONSPOR: Reed 13, Berk 8, Yeboah 14, Taylor 17, Astacio 14, Grant 2, Tinkle 10, İsmail Cem, Hamm Jr. 10, Ege 2, Dorukhan 3
1'İNCİ PERİYOT: 26-26
İLK YARI: 48-56
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74
5 FAUL: Hamm Jr (36.47) (Trabzonspor)