Potaya kartal pençesi

Futbolda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta basketbol takımının süper performansı teselli oldu. Geçen sezon play-off finali oynayıp büyük başarıya imza atan Beşiktaş GAİN, gerek ligde gerek BKT EuroCup'ta fırtına gibi esiyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, ligdeki iddiasını gösterdi. Siyah-beyazlılar ligde Anadolu Efes'le birlikte firesiz yoluna devam eden iki takımdan biri.

İLK YENİLGİSİNİ TATTIRDILAR

Kartal'ın BKT Eurocup'taki performansı da dikkat çekici. Sadece ilk sınavında Lietkabelis'e deplasmanda yenilen siyah-beyazlı takım daha sonra seriye bağladı. Sırasıyla London Lions'u 99-73, Chemnitz'i 93-88 ve Ulm'u 101-99 mağlup eden temsilcimiz, son olarak kendi evinde Cosea'yı 30 sayı farkla 90-60'lık skorla devirdi. Fransız ekibine ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş GAİN, kupanın favorileri arasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

ZIZIC'TEN 15 SAYI, 14 RİBAUNT

Yazın İtalya'nın Virtus Bologna takımından transfer edilen Ante Zizic, Cosea karşısında farkını ortaya koydu. Hırvat pivot 15 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Devon Dotson ve Yiğit Arslan 16'şar sayı, Jonah Mathews 14 sayı, Anthony Browns ise 11 sayıyla oynadı.

ALIMPIJEVIC TAKIMDAN MEMNUN

Başarının mimarlarından Başantrenör Dusan Alimpijevic, farklı zafer sonrası yola devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. Sırp koç şöyle konuştu: "Oyuncularım maçın ilk saniyesinden itibaren son derece ciddi bir performans ortaya koydular. Rakibi dört periyodun her birinde 20 sayının altında tutmuş olmak bu maça defansif anlamda ne kadar iyi hazırlandığımızı gösteriyor. Her iki kulvarda derbi maçlar oynayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz."