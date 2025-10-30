CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Real Madrid-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcisi karşısında çıkış arayan sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet aldı. Son olarak Valencia Basket'e 94-79 kaybeden Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, Movistar Arena'da oynanacak maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Basketbol severler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 10:55
Real Madrid-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 8. hafta heyecanı, dev bir mücadele ile basketbol sahnesine taşınıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden Real Madrid'e konuk olacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmanda hata yapmadan çıkış yakalamak için parkede olacak. Geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet alan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, son olarak Valencia Basket'e deplasmanda mağlup olmuştu. Bu kez Movistar Arena'da sahaya çıkacak Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında galibiyet özlemine son verip moral depolamayı hedefliyor. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 8. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Movistar Arena'da oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda

REAL MADRID İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 38. RANDEVU

Tarihleri boyunca 37 defa karşı karşıya gelen Real Madrid ile Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında 38. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 14 karşılaşmayı temsilcimiz kazanırken, 23 mücadeleyi ise İspanya temsilcisi üstün tamamladı.

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçları

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE KADROSUNDA 2 EKSİK

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Real Madrid maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerrbahçe Beko, İspanya'ya 2 eksik ile gitti. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr. bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

