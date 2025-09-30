CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes 85-78 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

Euroleague'de heyecan başladı. Sezonun ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Karadağ'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Lacivert beyazlılar, İsral ekibini 85-78 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 20:38 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 22:43
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

Euroleague'de yeni sezon başladı. Normal sezonun ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Karadağ'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden 85-78'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, EuroLeague'nin 2. haftasında Perşembe günü bir diğer İsrail temsilicisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

