Anadolu Efes 85-78 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

Euroleague'de yeni sezon başladı. Normal sezonun ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Karadağ'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden 85-78'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, EuroLeague'nin 2. haftasında Perşembe günü bir diğer İsrail temsilicisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.