CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe BEKO ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün kozlarını paylaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe BEKO ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan dev maç, saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak. İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Fenerbahçe Koçu Jasikevicius, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güçlü bir rakip olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FİNAL BİZİM İÇİN BİR SAVAŞ"

Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic de önemli bir finalde mücadele edeceklerine dikkat çekerek, "Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Final bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli" ifadelerini kullandı.

G.Saray Avrupa devleriyle zirvede!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47