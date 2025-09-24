Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe BEKO ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan dev maç, saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak. İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Fenerbahçe Koçu Jasikevicius, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güçlü bir rakip olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FİNAL BİZİM İÇİN BİR SAVAŞ"

Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic de önemli bir finalde mücadele edeceklerine dikkat çekerek, "Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Final bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli" ifadelerini kullandı.