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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko THY Euroleague şampiyonluğunu kutladı!

Fenerbahçe Beko THY Euroleague şampiyonluğunu kutladı!

THY Euroleague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, taraftarıyla Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 18:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 21:39
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Fenerbahçe Beko THY Euroleague şampiyonluğunu kutladı!

THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, taraftarıyla Bağdat Caddesi'nde buluştu.

Taraftarlarıyla şampiyonluğun tadını çıkaran sarı-lacivertli ekip, kutlamalar bitimi alandan otobüsle ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun önünden üstü açık otobüsle tura başlayan basketbolcular ve teknik ekip, taraftarının desteği ve konvoy eşliğinde salonun önünden ayrıldı. Bağdat Caddesi'ne ulaşan Fenerbahçe Beko, üstü açık otobüsten taraftarlarını selamlayıp, tezahüratlarına eşlik etti. Burada toplanan taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan sarı-lacivertliler, zorlukla Ülker Stadyumu'na ilerledi. Fenerbahçe Bekolu basketbolcular ve teknik ekip Bağdat Caddesi'ni ve Ülker Stadyumu'nun önünü dolduran taraftarların tezahüratları ve desteği eşliğinde kupa coşkusunu yaşadı.

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