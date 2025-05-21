En başarılısı Ergin Ataman

Euroleague'de final-four 23 Mayıs'ta başlayacak. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak organizasyonun en başarılı antrenörü Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman... Ataman, kariyerinde 7'nci kez dörtlü finalde yer alacak. Bunu 3 farklı takımla başaran Ataman, daha önce İtalya ekibi Montepaschi Siena'yla 1, Anadolu Efes'le 4, Panathinaikos'la ise 1 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Ataman, kupayı da 3 defa kazandı.

AVRUPA'DA İLK HEYECAN

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Darüşşafaka'yı 105-89 yenerek play-off'a kalan Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, sezon içerisinde yakaladığı basketbol camiasının dahi beklemediği başarılar ile Mersin'i Avrupa'da temsil etmeye de hak kazandı.