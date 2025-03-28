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Haberler Basketbol Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi ERA Nymburk oldu!

Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi ERA Nymburk oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, çeyrek finalde Çekya ekibi ERA Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 14:49
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Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi ERA Nymburk oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray, seribaşı takımı olan ERA Nymburk ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda J Grubu'ndan çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek Finaller 3 maçlık seri halinde oynanacak ve 8 Nisan'da başlayacak. Seribaşı takımlar ilk maçlarını evlerinde oynayacak, seribaşı olmayan takımlar ise ikinci maçlarını evlerinde oynayacak.

Galatasaray ilk maçında Çek Basketbol Ligi'nde mücadele eden ERA Nymburk'un konuğu olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimlerinin sonuçları şu şekilde:

ERA Nymburk – Galatasaray

La Laguna Tenerife – Bertram Derthona

AEK Betsson BC – Nanterre 92

Unicaja – Pallacanestro Reggiana

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