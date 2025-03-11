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Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor 89-86 Manresa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aliağa Petkimspor 89-86 Manresa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda büyük bir zafer elde etti. İzmir temsilcisi, Enka Spor Salonu’nda ağırladığı İspanya ekibi Manresa’yı 89-86 yenerek gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 22:06 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 23:34
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Aliağa Petkimspor 89-86 Manresa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda büyük bir zafer elde etti. İzmir temsilcisi, Enka Spor Salonu'nda ağırladığı İspanya ekibi Manresa'yı 89-86 yenerek gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Manresa, ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte toparlanan Aliağa Petkimspor, hücumdaki etkili oyunuyla devreye 54-40 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 75-64'lük avantajla girdi. Maçın son anlarında Manresa farkı kapatmaya çalışsa da, Aliağa Petkimspor parkeden 89-86 galip ayrılmayı başardı.

Aliağa Petkimspor'da Van Beck 21 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Dotson 20, Tyree ve Echenique 14'er sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Williams da 10 sayıyla çift hanelere ulaşan bir diğer oyuncu oldu. Manresa'da ise Cameron Avi 23 sayı ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen, bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Derrick Alston Jr. 15, Alex Reyes ve Marcis Steinbergs ise 10'ar sayıyla oynadı.

Bu galibiyetle Aliağa Petkimspor, gruptaki ilk zaferini elde etmiş oldu.

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