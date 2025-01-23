  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile yola devam edecek

Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile yola devam edecek

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, geçen sezon takıma katılan milli oyuncu Sevgi Uzun ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile yola devam edecek

Dallas Wings'ten yapılan açıklama göre Teksas ekibi, geçen sezon öncesi takıma katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek.

27 yaşındaki basketbolcu, 2024'te Wings'teki çaylak sezonunda 40 maçın hepsinde yer aldı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 5'te parkeye çıktı.

Milli oyuncu, maç başına ortalama 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist ile oynarken geçen sezon WNBA çaylakları arasında performansıyla ilk 10'a girdi.

Sevgi Uzun, maç başına asist ortalamasıyla çaylak oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldı.

F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
DİĞER
Annesi "Kızım kömürleşmiş" diyerek feryat etmişti...Bolu faciasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden Feray Kanpolat ünlülerin stil danışmanı çıktı!
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildi
Mikautadze Lyon'da kalıyor!
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ilk ayrılık! G.Saray'da ilk ayrılık! 11:49
Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi 11:48
Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? 11:46
Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek 11:44
Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı 11:40
AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? 11:39
Daha Eski
Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı 11:35
Malmö - Twente maçı ne zaman? Malmö - Twente maçı ne zaman? 11:35
Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! 11:32
Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 11:25
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! 11:17
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 11:12