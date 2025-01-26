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Haberler Basketbol Galatasaray Kobe Bryant’ı vefatının 5. yıl dönümünde andı

Galatasaray Kobe Bryant’ı vefatının 5. yıl dönümünde andı

Galatasaray, 5 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ı andı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:28
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Galatasaray Kobe Bryant’ı vefatının 5. yıl dönümünde andı

Galatasaray, 5 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ı anarak bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Bryant'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirttiler. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant'ı aramızdan ayrılışının 5'inci yıl dönümünde saygı ile anıyoruz."

İşte Galatasaray'ın paylaşımı...

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