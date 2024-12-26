  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol ratiopharm Ulm 104-87 Beşiktaş Fibabanka

ratiopharm Ulm 104-87 Beşiktaş Fibabanka

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 00:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ratiopharm Ulm 104-87 Beşiktaş Fibabanka

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.

Ratiopharm Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 34-23 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 17 sayı farkla 81-64 önde geçen ev sahibi ekip, baştan sona etkili oynadığı mücadeleyi de 104-87 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, organizasyondaki 6. yenilgisini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı
Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken...
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Sarı Süper Lig ekibine imzay attı! Alacağı ücret belli oldu...
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Bugün karar çıkacak mı? Mahkeme Başkanı açıkladı
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti!
Çalhanoğlu açıkladı! Süper Lig'e transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:20
Arda Güler'den memleket ziyareti Arda Güler'den memleket ziyareti 00:18
G.Saray zorlanmadan kazandı! G.Saray zorlanmadan kazandı! 00:18
Hacıosmanoğlu Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya geldi Hacıosmanoğlu Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya geldi 00:15
Pereira ManU'ya acımadı! Pereira ManU'ya acımadı! 22:31
Newcastle sahasında rahat kazandı! Newcastle sahasında rahat kazandı! 20:12
Daha Eski
Nottingham Tottenham'ı devirdi! Nottingham Tottenham'ı devirdi! 20:07
Çalhanoğlu açıkladı! Süper Lig'e transfer olacak mı? Çalhanoğlu açıkladı! Süper Lig'e transfer olacak mı? 20:02
Chelsea evinde şoke uğradı! Chelsea evinde şoke uğradı! 20:00
Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken... Skriniar transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı derken... 19:39
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 18:48
Manchester City kazanmayı unuttu Manchester City kazanmayı unuttu 18:11