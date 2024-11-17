Fenerbahçe Beko 86-72 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında oynanan derbide sahasında Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti.

ANADOLU EFES İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya yenilerek bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 5. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da karşılaşmanın en skorer ismi, 16 sayı üreten Arturs Zagars olurken, Anadolu Efes'te ise 18 sayıyla oynayan Elijah Bryant oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 21-21 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-35 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 67-50 Anadolu Efes