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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 86-72 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 86-72 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 22:48 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 22:49
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Fenerbahçe Beko 86-72 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında oynanan derbide sahasında Anadolu Efes'i 86-72 mağlup etti.

ANADOLU EFES İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya yenilerek bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 5. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da karşılaşmanın en skorer ismi, 16 sayı üreten Arturs Zagars olurken, Anadolu Efes'te ise 18 sayıyla oynayan Elijah Bryant oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 21-21 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-35 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 67-50 Anadolu Efes

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