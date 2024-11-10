  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Slovakya 50-65 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) | Potanın Perileri Avrupa'da finallerde!

Slovakya 50-65 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) | Potanın Perileri Avrupa'da finallerde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 22:09 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 22:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Slovakya 50-65 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) | Potanın Perileri Avrupa'da finallerde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Maçın başında rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, 5. dakikada Sinem Ataş'ın pota altından bulduğu basketle skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devamında McCowan ile pota altında etkili olan milliler, ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda Alperi Onar'ın orta mesafeden basketiyle başladı. Savunmadaki başarılı performansıyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen milli takım, McCowan ile pota altında etkili olduktan sonra Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üç sayılık basketle aradaki farkı 19 sayıya çıkardı: 13-32. Slovakya, periyodun devamında Türkiye'ye basket izni vermedi ve milli takım soyunma odasına 32-18 üstün gitti.

Üçüncü periyotta tempoyu artıran Slovakya, 25. dakikada Mikulasikova'nın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 8'e kadar indirdi: 28-36. Bu dakikadan sonra McCowan'ın etkili performansıyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen milli takım, üçüncü çeyreği 51-38 önde bitirdi.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Slovakya, 35. dakikada Dudasova'nın orta mesafeden isabetiyle aradaki farkı 9 sayıya indirdi: 45-54. Bu dakikadan sonra Slovakya'nın daha sert savunma yapmasıyla daha sık serbest atış çizgisine giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 65-50 kazandı.

Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho cevabı!
"9 puan kaybı çok fazla"
DİĞER
Fenerbahçe'den Osimhen bombası! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer yok"
F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
“İstemediğimiz bir sonuç aldık” “İstemediğimiz bir sonuç aldık” 22:18
Potanın Perileri finallerde! Potanın Perileri finallerde! 22:09
Chelsea ile Arsenal yenişemedi! Chelsea ile Arsenal yenişemedi! 21:59
Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho cevabı! Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho cevabı! 21:54
Göle'den sakatlık açıklaması! Göle'den sakatlık açıklaması! 21:42
'Yapı yok ayıp var!' 'Yapı yok ayıp var!' 21:39
Daha Eski
"9 puan kaybı çok fazla" "9 puan kaybı çok fazla" 21:39
"Bir şey söylemek istemiyorum" "Bir şey söylemek istemiyorum" 21:35
Vardar'dan sert hakem tepkisi! Vardar'dan sert hakem tepkisi! 21:34
"Mutsuz durumdayız" "Mutsuz durumdayız" 21:31
Körfez derbisinde kazanan Kocaeli! Körfez derbisinde kazanan Kocaeli! 21:31
"Belki aldığımız bir puan..." "Belki aldığımız bir puan..." 21:29